〈「娘に限ってみだらがましいことが…」高級官僚の娘（23）が失踪→100km以上離れた場所で発見…一緒にいた“男の正体”「東大卒のスーパーエリート」「妻子ある身」《塩原事件》〉から続くいまから118年前。1908年3月に起きた「心中未遂」は、連日新聞にセンセーショナルに報じられて時代を画す一大スキャンダルになった。【実際の写真】「目が大きく鼻筋の通った」などと報じられた「明子」の姿や、相手男性の似顔絵など、こ