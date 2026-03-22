阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手が２２日、開幕２軍スタートすることが濃厚となった。開幕遊撃で期待された新助っ人だが、オープン戦は１１試合に出場し、打率１割２分９厘、０本塁打、１打点と低迷。この日のオープン戦最後のオリックス戦（京セラＤ）前の全体練習に姿もなかった。ただ、春季キャンプ中から早出特守に取り組むなど、日本野球に適応しようと必死になっている。三塁や外野など複数ポジションもこ