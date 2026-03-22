紫 今が、2026年9月より東名阪ワンマンツアーを開催することを発表した。本情報は、3月21日に大阪Yogibo META VALLEYにて開催された2マンツアー初日＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞にてアナウンスされた。2026年3月に開催したワンマンツアー＜Mulasaki Ima LIVE 2025 eMulsion＞より、大阪・名古屋は規模を拡大し開催することとなる。 また、3月21日21時より、ローソンチケットにて「MULASAKI IMA presents. 【MICELLE】」