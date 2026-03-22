〈「私を虐殺なさるところを見せて」東大卒“スーパーエリート”作家と“勝気”美人令嬢（23）が失踪→大バッシング…2人が姿を消した“複雑な事情”〉から続くいまから118年前。1908年3月に起きた「心中未遂」は、当時連日新聞にセンセーショナルに報じられ時代を画す一大スキャンダルになった。【実際の写真】平塚明子（らいてう）との「心中未遂」が報じられた男性。当時新聞で大きく取り上げられたその後、男性は著名な作