日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２２日に放送され、長嶋一茂とお笑いコンビ「かまいたち」の感覚のズレが浮き彫りになった。同番組は一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・二子玉川を訪れた。“ゲンバ”にほど近い東京・大田区の田