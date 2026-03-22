ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は２２日、ＭＣを務める「爆笑問題」太田光、田中裕二が所属する芸能事務所「タイタン」が１８日に公式サイトで「ＳＮＳなどの利用に関するお願い」を発表したことを報じた。番組では著名人へのネット上での誹謗（ひぼう）中傷問題を特集した。その中でスタジオでタイタンの「最近は、言論を生業とされている比較的著名な方々までもが、平然と当社タレントの名誉などを