乃木坂46が、41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースに先駆け、先行配信を開始した。あわせて、MVも公開した。今回のMVは、“現実世界”と“虚構世界”を行き来する映像になっているという。艶やかな舞台のバックヤードに加え、まるで博物館のような夢の中を表現した世界観と、退廃的でどこか不気味な雰囲気すら漂う”虚構世界”とは対照的に、ラストシーンでの屋上でメンバーが踊る”現実世界”では、強