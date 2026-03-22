◆センバツ第４日▽１回戦神戸国際大付−九州国際大付（２２日・甲子園）昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。同大会の王者・九州国際大付（福岡）と、準優勝となった神戸国際大付（兵庫）のマッチアップは、２−２で今大会２度目の延長戦に突入した。延長戦に突入したのは初日第３試合の八戸学院光星―崇徳以来。延長１０回、両チームとも得点を奪えず、試合は延長１１回に突入した。九州国際大付は初回、先頭の