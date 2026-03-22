リバプール戦のマッチデープログラムに登場イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が、クラブ公式のインタビューで、森保ジャパンについて語った。現地時間3月21日に行われたプレミアリーグ第32節・リバプール戦のマッチデープログラムのインタビューに登場。同31日にウェンブリー・スタジアムで開催されるイングランド戦の注目選手にドイツで奮闘する25歳の名前を挙げた。3月28日にグラスゴーでスコット