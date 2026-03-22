なでしこはアジア杯決勝でオーストラリアに勝利なでしこジャパン（日本女子代表）は、女子アジアカップの決勝で3月21日にオーストラリアと対戦し、1-0の勝利で2大会ぶり3回目の優勝を果たした。試合後には、三菱重工浦和レッズレディースに縁のある選手たちが集合して記念撮影。「泣いちゃう」「グッとくるな」など注目を集めている右サイドバックでフル出場したDF高橋はなは浦和の所属で、今大会で4人だったWEリーグからの選