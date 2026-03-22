RB大宮のMF泉柊椰が磐田戦で2ゴールを決めたRB大宮アルディージャは3月21日、明治安田J2・J3百年構想リーグの第7節でジュビロ磐田とアウェーで対戦し、4-1で勝利した。この試合でMF泉柊椰が2ゴールを決めて、開幕から7試合で6ゴールとし、「めっちゃ点取るやん」「余裕すら感じる」など注目を集めている。現在25歳の泉はびわこ成蹊スポーツ大学からヴィッセル神戸に進み、2023年にプロデビュー。その後はモンテディオ山形を経