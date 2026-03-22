〈SMAPと番組で共演も「私たち、ここにいるの奇跡じゃない？」16歳でアイドルデビュー→伝説のグループに所属した井上晴美が語る、90年代“あの頃”の芸能界の空気感〉から続く90年代、抜群のスタイルと明るいキャラクターでドラマ、バラエティー、グラビアと活躍した井上晴美。現在は出身地である熊本に移住し、3人の子供たちと暮らしている。【画像】スキンヘッドとヌードのグラビアを披露し世間は騒然…「胸に1億円の保険をか