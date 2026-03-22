〈スキンヘッドとヌードのグラビアが話題に、胸には1億円の保険をかけられて「私って商品なんだな」井上晴美（51）の波乱万丈人生《現在は熊本で自給自足生活》〉から続く90年代、抜群のスタイルと明るいキャラクターでドラマ、バラエティー、グラビアと活躍した井上晴美。現在は出身地である熊本に移住し、3人の子供たちと暮らしている。【画像】スキンヘッドとヌードのグラビアを披露し世間は騒然…「胸に1億円の保険をかけら