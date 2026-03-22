記事ポイント4月1日に評価本部を設置。2026年度点検は6月1日施行内容に準拠。通報等窓口を協会ホームページに開設。日本損害保険協会は4月1日、代理店業務の点検や通報対応を担う「代理店業務品質評価本部」を設置します。損保代理店や損害保険会社の取り組みを中立的に見守る体制が整い、保険を利用する人にとっても安心につながる動きです。自己点検のモニタリング調査に加え、不適切事例の通報窓口も設けられ、信頼回復に向けた