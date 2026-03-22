記事ポイント4,950円で予約受付を開始。予約期間は3月20日から5月20日まで。フルバージョン音声や着信メロディを収録。ミニモニ。結成25周年を記念した「ミニモニ。テレフォン」が、3月20日に予約受付を開始します。懐かしいガラケー風デザインを大人向けのなりきり仕様で楽しめるコレクションアイテムです。当時の楽曲や操作音を盛り込み、手に取るたびに記憶がよみがえる一台に仕上げられています。 バンダイ「Special Memo