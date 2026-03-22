グループBTS（防弾少年団）が21日にソウルの光化門（クァンファムン）広場で開かれたカムバック公演を終え、「ありがたく、申し訳ない」と明らかにした。大規模公演を控えさまざまな行政人材が動員され一部市民が不便を訴えた状況などに対し陳謝したものとみられる。BTSメンバーはこの日午後8時から約1時間にわたり光化門広場でカムバック公演を行った。この日の公演は軍服務を終え3年5カ月ぶりに披露する完全体のステージであり、