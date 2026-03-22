記事ポイント3月20日に先着100名へ塩パンを配布。看板のオリジナル塩パンは280円です。もちパンや惣菜系も揃うベーカリーです。韓国カフェとして親しまれてきたMUUN Seoul 原宿本店が、3月20日にベーカリー専門店としてリニューアルオープンします。焼きたてパンを主役にした新しい店づくりで、原宿にいながら韓国の空気感とベーカリーの楽しさを一緒に味わえるのが魅力です。塩パンやベーグルを中心に、食事向きから甘い系まで選