【新華社広州3月22日】中国南方航空は21日、同日正午に上海虹橋空港を離陸した深圳行きのCZ3554便で離陸直後に鳥が機体に衝突するバードストライクがあったと発表した。同便は虹橋空港へ引き返し、乗客は代替機で再出発した。