12歳の時、原宿でスカウトされ14歳でモデルデビュー。グラビアを席巻し、「アッキーナが表紙の雑誌は売れる」という伝説を残すまでに。その後『笑っていいとも！』『クイズ！ヘキサゴン』など超人気バラエティでレギュラーに抜擢されその天真爛漫なキャラで一躍時の人となった。【貴重画像】「ブレーキ故障でバーン」「鼻血ビーッて出しながら…」“伝説のグラビアアイドル”だった20代の南明奈さんを写真で見る（画像多数）し