千葉ロッテマリーンズは、27日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される開幕戦・埼玉西武ライオンズ戦（後6：30試合開始※始球式は後6：25頃）にて、株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」を開催し、ロッテ「キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希さんが始球式を行うことを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボ