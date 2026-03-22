〈《18歳年の差婚》「アッキーナがプロポーズを断った」報道の真相は…南明奈（36）が語る、夫・濱口優を「4年も待たせてしまった」本当の理由〉から続く2018年によゐこ・濱口優（54）と電撃結婚、現在3歳半の育児に奮闘する南明奈（36）。20代後半で突如発覚した子宮内膜症、妊活してもなかなか授からない命……苦しい時期の南を支えたのは濱口の何気ない一言だった。【貴重画像】小さくて可愛すぎる…現在3歳半になる“南明奈