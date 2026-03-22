高須クリニック院長の高須克弥氏が所有するタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原）が２２日、中山３Ｒの３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）に出走し、２着に敗れた。単勝５・１倍の４番人気に推されたタカスタカスタカス。道中は３番手の好位置を取り、直線では懸命に先行馬を追いかけたが、あと一歩及ばなかった。高須院長はレース数日前から自身のＸで「かっちゃんが応援すると勝つ鉄板レースだ」と自信をのぞ