犬が気を遣っているときにみせる行動5つ 犬は言葉を話せませんが、視線や距離の取り方、体の使い方で気持ちを表します。 その中には、「いまはそっとしておこう」「元気づけたい」という配慮のように見える行動もあります。 1.そっと寄り添って静かにそばにいる 飼い主が疲れていたり落ち込んでいたりすると、いつものようにおもちゃを持ってくるのではなく、静かに隣に座ることがあります。 体の一部をそっとくっつける、