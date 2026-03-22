アサヒ飲料は3月、「三ツ矢」ブランドで過去最大規模の店舗数となる全国1400店にて試飲イベントを順次開催し、社員約800人が店頭に立ち3月28日の「三ツ矢の日」に向けて「三ツ矢」の価値を生活者に直接伝えている。毎年恒例のイベントだが、今年は2025年9月29日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害を乗り越え、これから巻き返しを図ろうとしている最中にあり、社員の士気も一際高まっているという。21日、イベント会場