GLIM SPANKYが、新曲「大天使」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】GLIM SPANKY、ニューアルバム『Éclore』のリード曲「大天使」MV） 同楽曲は、3月25日にリリースされるアルバム『Éclore』のリード曲。3月16日に先行配信リリースされている。 また、同アルバムリリースを記念した、メンバー参加のStationheadリスニングパーティを初開催。第1回は3月21日2