日本航空（JAL）は、フィジー・エアウェイズが運航する東京/成田〜ナンディ線でダブルマイルキャンペーンを実施する。全ての地区のJALマイレージバンク会員が対象となる。対象便は東京/成田〜ナンディ線のFJ350/351便、対象運賃はフライトマイル積算対象の全運賃。搭乗日までにウェブサイトにてキャンペーン登録が必要。キャンペーン登録期間は3月2日から31日まで、搭乗期間は3月3日から12月10日まで。通常のマイルと同数のボーナ