オーストラリアで開催された女子アジアカップ。現地３月21日に決勝戦が行なわれ、日本とオーストラリアが激突。17分、浜野まいかが鮮烈なミドルシュートを叩き込み、先制した日本が、この１点を最後まで守り抜き、２大会ぶり３度目の栄冠を手にした。豪州メディア『FOOTBALL360』は試合後、７万4397人の大観衆が詰めかけたファイナルを振り返る。「マチルダス、無念の敗北。日本の優勝を象徴した２つの決定的瞬間」と題した記