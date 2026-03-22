日本代表入りも期待されている逸材が、凄まじい活躍を見せた。現地３月21日に開催されたブンデスリーガ第27節で、菅原由勢とミオ・バックハウス（日本名：長田澪）を擁する15位のブレーメンが、塩貝健人が所属する17位のヴォルフスブルクと敵地で対戦。68分にジャスティン・ジンマーが決勝点を挙げ、１−０で接戦を制した。幾度となくチームを救ったのが、頼れる守護神バックハウスだ。ドイツ人の父、日本人の母を持つ21歳は