日常生活や自然の風景の中に隠れた言葉のパーツを組み合わせて、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？今回は、初夏の田園風景を彩るものや、生き物の不思議な変化の過程などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□え□□か□□ぎヒント：完全変態をする昆虫