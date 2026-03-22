桜のつぼみも膨らみ始め、合格の報に安堵した家族が新生活への準備に忙しく立ち働く季節がやってきました。 確かな教育環境と穏やかな校風を兼ね備えた学び舎は、愛する我が子の成長を願う親心にとって、最も信頼を寄せるに足る選択肢となります。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、子どもを進学させたいと思