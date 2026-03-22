WBC世界バンタム級2位・那須川天心（27）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。インターネット上の誹謗中傷問題に言及した。番組では、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗れた、日本代表「侍ジャパン」への誹謗（ひぼう）中傷が広がっていることを取り上げた。同じアスリートの那須川も、心無い声が寄せられるといい、「めちゃくちゃ来ますね。毎日のように来ますけど、気にならな