大阪府警本部大阪市東淀川区の集合住宅一室で男性の遺体が見つかった事件で、大阪府警は22日、遺体の身元が現場に1人で住む無職橋本悠二さん（85）と確認されたと発表した。心臓を貫通する刺し傷があり、殺人容疑で捜査している。府警によると、上半身には複数の刺し傷があり、手には防御創のような傷もあった。死亡推定時期は2月下旬ごろだった。発見時に玄関は施錠されていたが、ベランダの窓がわずかに開いていた。室内に荒