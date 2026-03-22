トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは21日、トランプ米政権がイランとの将来的な和平交渉の内容を巡り、初期段階の内部協議を始めたと報じた。米当局者はイラン攻撃が今後2〜3週間続くと見込んでおり、外交再開に向けた準備を進めたい意向だとしている。協議にはトランプ大統領の娘婿クシュナー氏やウィットコフ和平交渉担当特使が関与している。米国とイランの直接の接触は