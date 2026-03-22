◇プロ野球オープン戦巨人ー楽天（22 日、東京ドーム）巨人のドラフト2位、田和廉投手が1軍に合流しています。田和投手は13日の2軍練習に合流していましたが、再び、1軍へ。21日の2軍戦では1回1安打無失点という成績でした。ここまで2軍4試合で無失点としています。