絶望の凶弾-安倍元首相銃撃事件山上被告を追った1294日この記事の画像を見る2022年7月8日、速報で流れたニュースに、みなが目を疑った。民主主義の根幹である選挙中に、元総理の安倍晋三氏が銃撃されるという未曾有の事件が起きたからだ。懸命な治療が行われるも、安倍元首相は逝去。現行犯逮捕された山上徹也被告が語った“旧統一教会への恨み”という動機は当初、奇異に聞こえた。だが、被告の生い立ちや宗教2世としての苦