マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、シーズン1を上回るショッキングな展開が数多く盛り込まれているという。共同ショーランナーのダリオ・スカルダパンと製作総指揮のサナ・アマナットが、具体的なエピソードとともに明らかにした。 「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン1では、Netlix版「デアデビル」でお馴染みのキャラクターた