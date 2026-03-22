【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの滝沢眞規子が3月20日、自身のInstagramを更新。ユーカリの木を置いた自宅を披露し、話題となっている。【写真】47歳3児の母モデル「段違いに豪華なお宅」大きなユーカリ飾られた広々リビング◆滝沢眞規子、ユーカリを置いた広々リビング公開滝沢は「ユーカリ ほんのりいい香りがするよ」とつづり、天窓から光が差し込む開放的なリビングに、大きなユーカリの枝物を飾った様子を公開。黒い大き