【モデルプレス＝2026/03/22】元日向坂46の松田好花が3月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量のシールが収められたシール帳を披露し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元坂道アイドル「お店ぐらいある」スタッフと交換したシール帳◆松田好花、シール帳公開松田は「メイクさんスタイリストさんと」とつづり、色とりどりのシールが丁寧にコレクションされたシール帳が並ぶ様子を公開。サンリオキャラクターや食べ物モチー