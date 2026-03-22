言い争いになるたびに「もう別れる！」と極端なことを言い出す彼氏は、どのように扱うといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「ケンカするたびにすぐ『別れよう』と言い出す彼氏への対処」をご紹介します。【１】「わかった。その程度の覚悟で付き合ってたんだね」と呆れてみせる「『別れ』をたびたび切り札にするのはずるい。言葉の軽さを自覚してもらいます」（20代女性）な