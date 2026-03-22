俳優パク・ボゴムがさまざまな客と出会い、“新米理容師”として成長を見せた。tvNのバラエティ番組『ボゴムマジカル』（原題）は、理容師の国家資格を持つパク・ボゴムと、彼の親友である俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンが、人里離れた田舎で髪と心をともに整える特別な理髪店の運営の様子を捉えた番組だ。【写真】パク・ボゴム、「彼女はいない」と告白韓国で放送された去る3月20日の回では、パク・ボゴムは初めて村の住民では