都合が合わなくてデートの誘いを断ると、もう声をかけられなくなることもあるのではないでしょうか。では、どんな一言があればまた誘ってもらえるのでしょう。そこで今回は、「デートの誘いを仕方なく断るとき、また誘ってもらうための一言」をご紹介します。【１】「別の日なら空いてるよ」と、応じられそうな曜日などを提案する。「嫌だから断られたのではないことがわかるし、都合のいい時期がわかれば誘いやすい」（２０代男性