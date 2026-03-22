あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「laugh out loud」の略語は？「laugh out loud」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット3文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「lol」でした！「lol」は、「laugh out loud」の略語で「声を出して笑う」ことを意味します。日本