中学受験の主役は、言わずもがな試験を受ける子ども自身です。ただ、子どもが試験に臨むためには、親の協力が必要不可欠でしょう。そして見事志望校に合格……しかし、親にとっての“本番”は、合格後に控えているのです。ひとり息子が難関私立中学に合格して浮足立つ40代夫婦の事例をもとに、中学受験の理想と現実をみていきましょう。自身の2人の子を私立中学に通わせた石川亜希子CFPが解説します。孫の私立中学合格に“複雑な表