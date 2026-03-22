老後の暮らしの基盤となる年金。「もらえる年金を少しでも増やしたい」と、多くの人が思うのではないでしょうか。もらえる年金を増やす最大のチャンスは、実は“60歳を過ぎてから”訪れると著者は語ります。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、60歳を過ぎてから年金受給額を増やす方法について解説します。「厚生年金」への加入で年収100万円あたり年間5,500円アッ