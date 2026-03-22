2024年10月、北海道江別市の公園で男子大学生の長谷知哉さん（20=当時）が、集団暴行を受けて死亡した事件。すでに強盗致死などで起訴されている被告のうち、川村葉音被告（21）ら3人の初公判日程が決まった。【写真】〈飲み過ぎて頭いてぇ〉川村葉音被告のSNSに多数投稿されていたプリクラ、彼氏とのツーショット、高校生の頃の写真など当時、逮捕されたのは川村被告のほか、長谷さんの交際相手だった八木原亜麻被告（21）と