あなたは読めますか？突然ですが、「蹲踞」という漢字読めますか？武道や伝統芸能の世界では欠かせない姿勢ですが、いざ漢字で並んでいると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「そんきょ」でした！この漢字は、体を丸めてうずくまること、または膝を折り曲げて腰を下ろし、かかとを浮かせてつま先立ちで座る姿勢を意味します。相撲の取組前や剣道の試合前後に行われる、日本の伝統的な礼式の姿勢と