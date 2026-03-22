あなたは読めますか？突然ですが、「卜占」という漢字読めますか？あまり日常で見かけない組み合わせの漢字ですが、実は私たちの身近なある「文化」に関わる言葉です。気になる正解は……「ぼくせん」でした！卜占とは、亀の甲羅や獣の骨、あるいは棒などを用いて、物事の吉凶や運勢を占うことを意味します。「卜」も「占」も、どちらも「うらなう」という意味を持っています。例文としては、古い時代の政治について「古代の王は卜