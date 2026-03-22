江蘇省泰州市のＥＶ急速充電ステーションで充電するドライバー。（１月２２日、ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）【新華社北京3月22日】中国国家能源（エネルギー）局は21日、中国の電気自動車（EV）用充電設備（充電器含む、以下同じ）数が2月末時点で前年同月末比47.8％増の2101万基になったと明らかにした。うち、公共のEV用充電設備は28.8％増の483万4千基、定格出力は合計2億2900万キロワット、平均で約47.41キ