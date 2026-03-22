1年の大半が「晴れ」米国コロラド州ラマー郊外の平原に位置するジャンクヤード『ウォラー・オートパーツ（Woller Auto Parts）』は、まさに自動車部品の宝庫だ。【画像】「ポニーカー」分野を生み出した記念碑的存在【初代フォード・マスタング289を詳しく見る】全39枚1960年代後半に創業し、今も生涯をクルマに捧げたドン・ウォラーさんが経営するこのヤードは、80エーカー以上の広大な敷地面積を誇る。何千台もの車両が並び、