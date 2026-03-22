元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の持病への対処法を明かす場面があった。松岡は以前、番組内で持病で「逆流性食道炎みたいなものは持ってたりする」と告白。この日、逆流性食道炎と診断されたリスナーからメッセージが寄せられ、「食べる時に気をつけていることはありますか？」と質問が寄せられた。松岡は「前もお伝えしたんですけど、逆流性食道炎になりた